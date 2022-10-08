Zafer Partisi Yıldırım'dan taksi esnafına ziyaret

Zafer Partisi Yıldırım İlçe Başkanlığı, Mevlit Kandili münasebeti ile şehrin kanayan yarası olan ulaşım noktasında ziyaretlerde bulundu. İlçe Başkanı Hasan Taştan ve Yönetimi, taksi ve minibüs esnafı ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım bölgesinde bulunan minibüs ve taksicilerin tek tek yanlarına gidip kandilini kutlayarak sorunlarını dinlediklerini hatırlatan Zafer Partisi Yıldırım İlçe Başkanı Hasan Taştan, Özellikle “Trafik Polislerimizin” sayıca yetersizlikleri, yol ayrımı olan sapakların daha doğru kesme noktalarının olmaları, okuyan evlatları ile onların sınıflarında olan Suriyelilerin arasındaki yapılan haksız ayrımcılıkları, en önemlisi de her saat başı artan akaryakıt fiyatları nedeniyle müşteri profillerinin hızla düşmesi, kronik enflasyondan dolayı hayat pahalılığını dillendirdiler ortak sıkıntı ve kaygıları olarak. Zafer Partisi iktidarında hiçbir kimsenin gelir kaybı geçim endişesi olmayacak” dedi.