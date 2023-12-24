Zafer Partisi şehitleri dualarla andı

ZaferPartisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ve teşkilatları şehitler anısına 81 ilde ve teşkilatlarındaki ilçelerinde bulunan Atatürk anıtlarına karanfil bıraktı.ANKARA (İGFA) - ZaferPartisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın teşkilatlarımıza verdiği talimat doğrultusunda dün verilen şehitler anısına il ve ilçe teşkilatları bulundukları il ve ilçelerinde Atatürk Anıtlarına karanfil bırakarak, İstiklal Marşı okuyup saygı duruşunda bulundu.

Çeşitli temaslar için Bayburt'ta bulunan Prof. Dr.Ümit Özdağ da, kahraman askerlerin aziz ruhları için dua etti. Atatürk Anıtı'na karanfil bırakarak şehitlere dua eden Özdağ, "Türk Ordularının Ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çiçek bıraktık. Biz Bayburt'ta, Zafer Partisi ise tüm Türkiye'de şehitlerimizi anıyor. Aziz ruhları şad olsun!" dedi.