Zafer Partisi Edirne’de istifa şoku!

Zafer Partisi Edirne İl Başkanı ve 3 İlçe Başkanı yönetimiyle birlikte istifa kararı aldı. İl Başkanı Ülfiye Şendal Merkez İlçe, Süloğlu ve Havsa İlçe Başkanları da istifa etti.EDİRNE (İGFA) - Zafer Partisi Edirne İl Başkanı Ülfiye Şendal; “İstifa kararını vermemek için arkadaşlarımızla çok düşündük, bu kararı vermemek için adeta haftalardır direniyoruz. Genel Başkanımız sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ ile de genel merkezimizle yaşadığımız yapısal sorunları, genel politikalarda Trakya Bölgesi’nin sorunlarını göz ardı etmeleri, Büyük Kurultayımız sonrası partimize vatandaşlarımızın olumsuz bakış açılarını düzelmek için bizim yapmış olduğumuz hamleleri engellemeleri, yaşadığımız adli süreçte bizleri kaderimizle baş başa bırakmaları bardağı taşıran son damla oldu.

Türkiye’nin gerçek Ümit’i bölgemizde genel merkezimizin agrasif tavırlarıyla yalnız bırakıldığı için istifa kararını arkadaşlarımızla birlikte almak zorunda kaldık.” dedi.