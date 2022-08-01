Zafer Meydanı'nda 'Işık'lar yanacak

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Zafer Meydanı çalışmalarını yerinde inceledi.KÜTAHYA (İGFA) - İnceleme sonunda basına bilgi veren Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Şehrimizin vizyon projelerinden ve uygulamalarından biri olan Zafer Meydanı projemizin ne aşamada olduğunu birlikte inceliyoruz. Burada yaklaşık 1100 m³ beton uygulaması yapıldığı düzenlemeye geçtik. Şu ana kadar tüm altyapımızı yeniledik. Telekom, Çinigaz ve diğer altyapılarımız olan kanalizasyon ve su tesisatlarımızın tamamı yenilendi. Bir taraftan vazomuzun imalatı devam ediyor, bir taraftan da meydan çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Allah nasip ederse 30 Ağustos’ta büyük zaferin yüzüncü yıl dönümünde burayı vatandaşlarımızın hizmetine açmak istiyoruz" dedi.

KÜLTÜR MERKEZİ VE KÜTÜPHANE AÇIK İHALESİ YAPILACAK

Kültür merkezi ve kütüphane hakkında bilgi veren Başkan Işık ”22 Ağustos tarihinde kültür merkezi ve kütüphane projesinin açık ihalesi var. Hızlı bir şekilde projeyi başlatıp 2023 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılında şehrimize hediye edeceğiz. 30 Ağustos İş Merkezimizin ihalesi tamamlandı, 8 ay gibi kısa bir sürede işi bitirip Ulucami’nin önündeki eski iş merkezinde bulunan esnaflarımızı oraya taşıyacağız. Ulucami önünü de Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılında açıp altına otopark üstüne de yeşil alan olacak şekilde şehrimize kazandıracağız" diye konuştu.