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Zafer Kalkınma Ajansı Kütahya'da toplandı
GÜNDEM 29.09.2022, 15:23
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Zafer Kalkınma Ajansı’nın 2022-06 sayılı Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.KÜTAHYA (İGFA) - Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında yapılan toplantıya Kütahya Valisi Ali Çelik ev sahipliği yaptı.
Toplantıya; Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Uşak Valisi Dr. Turan Ergün ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık da katıldı.
Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda, 2023 yılı çalışma programı ve bütçesi, projelerle ilgili talepler, gelişmeler, personel alımı, ajans faaliyetleri ve idari konular görüşüldü.
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