Zafer Işık müjdeledi; TOGG’un kalbi Gemlik’e 8 bin 650 yeni konut

Gazeteci Yazar Mesut Demir, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Katip Üyesi, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile “Seçime 5 Dakika Mola” söyleşisi gerçekleştirdi. Zafer Işık, TOGG’un yapıldığı Gemlik’e 113 dönüm araziye 8 bin 650 yeni konut yeni konut yapılacağını müjdeledi.

BURSA (İGFA) - İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir’in yazısı…

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Katip Üyesi, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile “Seçime 5 Dakika Mola” söyleşisinde gündem, siyaset, seçim, ekonomi, TOGG ve tarımı konuştuk.

“ÇİFTÇİLER BAZI TARIM ÜRÜNLERİNDE ÇOK İYİ KAZANDI”

“Bulunduğumuz konjektörde önemli bir sınavdan geçiyoruz” diye başladı Zafer Işık söyleşimize...

“Türkiye'de buradan üzerine bir şeyler alıyor. Kısmen bazı sektörlerde bunun avantajını sağlıyor. Özellikle ihracata dayalı sanayi, turizm ve bazı tarım ürünleri ve bunu yetiştiren çiftçiler iyi durumdalar. Ama bazı sektörler ve bazı üretim kalemleri bundan olumsuz etkileniyor. Bazı bölgelerde sel felaketi yaşıyoruz. Özellikle Bursa'da doludan çok etkilenen çiftçi var. Firmalarının çalışanlara verdiği maaşların arttığını görüyoruz. Hepsini çıkardığımızda bazı kalemlerde sıkıntılar oldu. Bunları düzeltmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümeti bir takım çalışmalar yapıyor. Türkiye’den dünyadan yaşanan sıkıntılardan ayrı olduğunu, hiçbir sıkıntı olmadığını söylemek gerçekçi olmaz. Bu gerçekleri kabul etmezsek başarılı olamayız, sorunları da çözemeyiz. Saha çalışmalarında bunlardan etkilendik. Ama 20 yıldır bu ülkeyi yöneten, vaatlerinin büyük bir kısmını yerine getiren, halen daha vaatleri, projeleri olan bir parti olarak, muhalefetin düşündüğü kadar sahada zorlanmadık. Çünkü, bizim hep projelerimiz, yaptığımız, yapacağımız işler var. Vatandaşlar bunları görüyor. Görmeyen bir kesim var mı? Var. Bu da hayatın bir gerçeği zaten. Muhalefet olmadan da hayatın bir anlamı kalmıyor. Birileri bizleri sahada eleştirecek, bu eleştiriler bizlere istikamet verecek. Biz Bursa’da sahada gezdik, hiçbir eleştiri almadık diyemem. Ama sahada zorlanmadık. Vatandaşla diyaloga girebildik. Hedeflerimizi söylediğimizde vatandaş bunu satın aldı. Bazen anlık problemleri sahada çözdük. Eksikleri not aldık. Bu eksikleri gerek Büyükşehir, ilçe belediyeleri, gerekse ilgili kurumlara çözmeye gayret ettik. Bursa tarım şehri, tarımda katma değer yaratabilen bir şehir. Kaliteli tarım ürünleri üretebilen bir şehir. Çiftçilerimizin büyük bir kısmı, bazı kalemler dışında çok güzel para kazandı. Hem tarımla uğraşıyorum, hem tarım komisyonundayım, hem de partim tarım ile ilgili görev verdiği için köylerde daha çok çalışma imkanı buldum…”

“CUMHUR İTTİFAKI 2023 SEÇİMLERİNİN FAVORİSİ”

Zafer Işık, 2023 seçimleriyle ilgili anket sonuçlarını ve sahada yaptıkları çalışmaları değerlendirdi…

“Yüz Yüze Gönül Gönüle programı çok verimli oldu. AK Parti Bursa İl Başkanlığımız, çok iyi koordine oldu. Milletvekili arkadaşlarımızla birlikte uyum içinde sahaya yayılarak çok iyi çalıştık. Seçmenimiz korkmasın, AK Parti’nin tabanda bir karşılığı var. Halen daha bir projesi, karşılığı, adayı olmayan 6’lı masaya karşı Cumhur İttifakı bence favori durumda. Gerek milletvekili seçimlerinde, gerekse Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ipi göğüsleyeceğimizi düşünüyorum. Ama seçim sonucunda seçmen bize ‘Biraz daha kendinize dikkat edin’ mi diyecek? Ya da birkaç puan farkla bizi alkışlayacak mı? Bunu seçim sonucunda göreceğiz. Ne yapacağını bilmeyen, adayı bile olmayan muhalefete karşı seçimlerde bizim işimiz çok kolay. Onun dışındakiler ideolojidir. Hiçbir vaat, proje, onun ideolojisinden döndürmez. Her siyasi partinin belli bir ideolojik oy oranı vardır. O oy oranı da sabittir...”

TOGG NASIL GELİŞTİ? NASIL BURSA’YA KAZANDIRILDI?

TOGG’un Gemlik’e kazandırılması sürecinde yer alan Zafer Işık, TOGG hikayesini en başından anlattı…

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ‘Yerli otomobil için bir babayiğit arıyorum’ diyerek çağrı yaptığında, Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘Ben bu babayiğitleri bulacağım, siz arkamızda olursanız’ dediği gün ben TOGG Genel Kurulu delegesiydim. O günden itibaren TOGG’un içinde oldum. TOGG’un Gemlik’te yapılması ile alakalı Bursa’da bakanlarımız, milletvekillerimiz, İl Başkanlığımız ile birlikte bazı seçenekleri hazırlayarak, hem Cumhurbaşkanımıza, hem de babayiğitlere sunduk. Bursa’da birkaç seçenek olabilirdi. Gemlik’in iki otoban çıkışı, Türkiye’nin en büyük 3 limana yakın olması, serbest bölgeye yakınlığı, lojistik tren hattının gelmesi, Yenişehir Havalimanı’nın kargo taşımacılığında atılım yapması, İstanbul’a 1,5 saat, Ankara’ya 3 saat, İzmir’e 2,5 saat uzaklıkta olması, otomobil şehri özelliği var. Bunu bu şekilde ortaya koyan Bursa lobisi, TOGG’u Gemlik’e alacağının farkındaydı ve aldık. Bursa lobisinin ne kadar güçlü olduğunu, TOGG’u Bursa’ya kazandırarak bir kez daha gösterdik. Bursa, bunu teklif ettikten sonra, arazinin kamulaştırma yapılmadan kamunun arazisi olması avantajıyla gittik. Gerisini babayiğitler hızlı bir şekilde yapıyorlar. Cumhurbaşkanımız, o bölgeyi özel enstitü bölgesi ilan etti. Bu da bir avantaj oldu. Benim evimin, köydeki evimin penceresinden bakınca TOGG’u görüyorum. Bende o bölgede oturan bir milletvekili olarak, ilk hafriyat çalışmasından buyana kamu ile ilgili olan işleri hallettik. İnşallah 29 Ekim’de Cumhurbaşkanımız gelerek, ilk arabayı banttan indirecek. 2023 yılının ilk çeyreğinde bu arabalar Türkiye’de satışa sunulacak…”

BATARYA FABRİKASI DİJİTAL ALANDA DEVRİM YARATACAK

Gemlik’te yapılacak Batarya Fabrikası’nın Türkiye’nin dijital alanda en büyük eksikliğini tamamlayacak vizyon projelerden biri olduğuna dikkat çekti Zafer Işık…

“TOGG, kendi donanımıyla eş değer araçlarla mukayese edildiğinde rekabetçi bir fiyatı olacak. Araçların fiyatı Ocak ayı itibariyle TOGG tarafından açıklanır. TOGG bunu kendi başına yapacak. Sonuçta bu Türkiye’nin arabası. En önemlisi fiyatının yanı sıra donanımı ile de rekabetçi olacak. TOGG ile işbirliğinde bir firmamız, elektrikli otomobil bataryası da üretecek. Batarya fabrikası da Türkiye’ye farklı bir şekilde katma değer kazandıracak. Dijital ortamları da tamamen içine katacak bir proje. 4 bin 500 kişinin çalışacağı TOGG fabrikası, aynı zamanda yan sanayisi ve kuruluşları ile birlikte toplamda 20 bin kişi istihdam edilecek. Sadece Gemlik’ten değil, Bursa’nın tüm ilçelerinden istihdam oluşturulacak…”

GEMLİK’E 8 BİN 650 YENİ KONUT DAHA GELİYOR

TOGG fabrikası ve yan sanayisi ile birlikte Gemlik’te oluşabilecek konut açığı hakkında da bilgi veren Zafer Işık, yeni konut projesini müjdeledi…

“Bursa’nın ilçelerinden TOGG için gelecek olan çalışanlar, zaten servislerle taşınacak. Bursa dışından çalışmaya gelenler, Gemlik’te ikamet edecek. Gemlik’te 509 civarında TOKİ konutunu ihaleye çıkarıyoruz. Bunun yanı sıra Gemlik’te Eğitim Vadisi üzerinde 113 dönümlük bir arazide 8 bin 650 konutu TOKİ aracılığıyla yaptırmayı planlıyoruz. Konut tarafında Gemlik’te bir rahatlama olacak. Batarya Fabrikası ve yan sanayilerle birlikte istihdamın artacağını da planlayarak geleceğe dönük konut ihtiyacını da 8 bin 650 konut ile çözmüş olacağız…”

“TÜRKİYE OLMADAN BU COĞRAFYADA HİÇBİR ŞEY YAPILAMAYACAĞINI GÖSTERDİK”

2023 seçimlerinin Türkiye’nin geleceği ve bulunduğu coğrafyası açısından önemine vurgu yaptı Zafer Işık…

“Türkiye’nin 2023 bütçesini oluşturacağız. Akabinde seçim sürecine gireceğiz. Dünya lideri, en kıdemli lideri Recep Tayyip Erdoğan var. Projeleri, yaptıkları, yapacakları var. Türkiye’nin şuanda bulunduğu coğrafyadan dolayı güçlü, kuvvetli, kudretli, karizmatik bir lidere ihtiyacı var. Böyle bir lideri Cumhurbaşkanımızın karşısına çıkaramayacaklarını düşünüyorum. Çünkü, konuştukları isimler arasında böyle bir lider yok. Vakit, çok ideolojik düşünecek bir vakit değil. Bir takım sıkıntılar var. Bu sıkıntıların bazıları bizlerden kaynaklanıyor olabilir. Ama sıkıntıların ciddi bir bölümünü dünyadan kaynaklı sıkıntılar diye düşünmek lazım. Fevri düşüncelere Türkiye’yi kurban etmemek lazım. Türkiye, 2023 seçimlerinden sonra da güçlü bir lider ile yoluna devam etmesi lazım. Biz yerli ve milli bir gelecek istiyoruz. Kendi kararlarını verebilen güçlü bir Türkiye istiyoruz. Bunu kendimiz için değil hangi siyasi görüşte olursa olsun, Türkiye’nin tamamı için istiyoruz. Bakın Türkiye olarak kendi başımıza kaldığımız zaman ne güzel projeler ortaya koyuyoruz. Bu projeleri hazırlayan gençlerin içinde CHP’ye, İyi Parti’ye oy verenler vardır. Ama milli projelerde çalışıyorlar. Amerika’ya, Avrupa’ya makul bir sınır koyabilen, ama diyalogları da bırakmayan bir Hükümet var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ipi onlara vermiyor ama Türkiye olmadan bu coğrafyada hiçbir şey yapılamayacağını da gösteriyor. Eskiden her şey İMF’nin elindeydi. İMF ne derse, Türkiye onu yapmak zorunda kalıyordu. Sınır dışı operasyon yapılmak istendiğinde ‘Bizim tanklarımızı, uçaklarımızı kullanamazsınız’ deniliyordu. Şimdi de ‘F16’ları kullanmazsınız’ diyorlar. Biz de SİHA’larımızla yapıyoruz operasyonlarımızı. 2023 seçimlerinde seçmenimiz ne derse o olur. 2023 seçimleri ülkemiz için hayırlısı olsun…”

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile TBMM Genel Kurulu arası kulis bahçesinde “Seçime 5 Dakika Mola” dedik. Hem müjde verdi, hem seçimleri ve gündemi değerlendirdi.

2023 seçimlerinin favorisinin Cumhur İttifakı olduğunu söyledi.

Bakalım seçim sürecinde neler yaşanacak? 2023 seçimlerinde seçmenin tercihi ne olacak?

Sağlıklı ve esen kalın…