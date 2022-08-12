Yüzlerce Mülki İdare Amiri değişti... Atama kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. 11 ilin emniyet müdürü değişti.ANKARA (İGFA) - Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

422 Mülki İdare Hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin yeni görev yerleri liyakat ve kıdemleri esas alınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile atandı.

Aynı kararnamede; 11 ilin Emniyet Müdürü değiştirildi.

Buna göre Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Giresun Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Karabük Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Kütahya Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Nevşehir Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Siirt Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Sinop Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Sakarya Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Şanlıurfa Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan oldu.

Kararnamede; Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitoz Tümamiralliğe, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı SG Albay Ahmet Bahadır Tuğamiralliğe, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı SG Albay Oğuz Bavbek Tuğamiralliğe terfi ettirilirken, bulundukları görevlere intibak atamaları gerçekleştirildi.

Söz konusu atama kararnamesine ilişkin tam listeye ulaşmak için tıklayabilirsiniz.