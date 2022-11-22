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Yusufeli Barajı'nda TOGG detayı... 750 bin TOGG'a enerji sağlar!

GÜNDEM 22.11.2022, 18:36
Yusufeli Barajı'nda TOGG detayı... 750 bin TOGG'a enerji sağlar!

Artvin'in Yusufeli ilçesinde barajın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yusufeli Barajı'nın enerji üretim kapasitesinin 2,5 milyon konutun ya da 750 bin TOGG otomobilinin enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak düzeyde olduğunu söyledi.ARTVİN (İGFA) -  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yusufeli Yeni Yerleşim Yeri'nde "Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri ile Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en gurur verici eserlerinden Yusufeli Barajı'nın yanı sıra, bu eserin mütemmim cüzleri olan bağlantı yolları ve tünelleri ile yeni yerleşim bölgesinin açılış töreni vesilesiyle Yusufeli'nde olduklarını belirtti.

Barajın, yolların, tünellerin ve yerleşim yerinin hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yusufelili kardeşlerimiz, bu eserin ülkemize kazandırılması için doğdukları, büyüdükleri evlerini, iş yerlerini, geçmişlerini geride bıraktılar. Her ne kadar kendilerine daha modern evler, iş yerleri, yepyeni bir ilçe inşa etmiş olsak da bunların hiçbirinin, Yusufelili kardeşlerimizin yaptıkları fedakârlığın karşılığı olmayacağını biliyoruz" diye konuştu.

Her bir Yusufelili'ye, Türkiye'nin ve Türk milletinin geleceği için sergiledikleri takdire şayan fedakârlık için şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgeye yapılanları açıkladı.

"TRAFİK GÜVENLİĞİNİ ARTIRACAK"

Yusufeli için yaptıkları yollarla, Kafkaslar ve Karadeniz Bölgesi'nin kuzey-güney aksındaki trafiğin güvenliğini ve konforunu da artırdıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikilen 20 bin ağacı, 75 binin üzerinde fidanı ve serilen 40 bin metrekareyi geçen çimleriyle yemyeşil bir Yusufeli'nin ortaya çıktığını söyledi.

Baraj gölü içinde kalan 800 bin metreküp verimli toprağın da yeni yerleşim yerine taşınarak, ilçenin hiçbir imkânının heba edilmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elbette böylesine devasa bir projede bazı eksikler olabilir. Bunların da süratle giderileceğinden şüpheniz bulunmasın." dedi.

SOSYAL KONUT VE TOGG DETAYI...

"Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, 100 katlı bir gökdelene denk olan 275 metre yüksekliğiyle ülkemizde ilk, dünyada da kendi sınıfında 5. sırada yer almaktadır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kurulu gücü 558 megavat olan bu barajda üretilecek yıllık 1 milyar 900 milyon kilovatsaat enerji, ekonomimize senelik 5 milyar liralık katma değer temin edecektir. Allah göstermesin bir enerji sıkıntısı olsa, sadece burası 1,5 yıl enerjiyi temin eder. Bu baraj aynı zamanda Çoruh Nehri'nin devamındaki Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarının en yüksek verimle çalışmasını sağlayacaktır. Su depolama kapasitesi 2,3 milyar metreküp olan Yusufeli Barajı'nın enerji üretim kapasitesi 2,5 milyon konutun veya 750 bin Togg otomobilinin enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak düzeydedir. Türkiye'nin en çetin coğrafyasında barajı, santrali, yeni yerleşimi ve yollarıyla birlikte 34 milyar liralık bir maliyetle, dikkat edin, buraya ne yatırdık biliyor musunuz? 34 milyar lira. Böyle bir yatırımla, Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir eseri millî bütçeden karşılayarak Artvin'imize, Yusufeli'mize kazandırdık".

Çeyrek asır önce hayal dahi etmekte zorlanılan demokrasi ve kalkınma standartlarının bugün, günlük hayatın tabii birer parçası olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın gündeminde sadece krizden ve bunların getirdiği ekonomik, sosyal, siyasi sorunlar vardır. Buna karşılık biz ülkemizde yatırımları, üretimi, istihdamı, turizmi, ihracatı bunlardaki olumlu yükselişleri konuşuyoruz. Çünkü Türkiye artık bırakınız kendi büyük bünyesinde ortaya çıkanları, küresel dalgalanmalar karşısında dahi güçlü duruş sergileyebilecek bir altyapıya sahiptir." ifadelerini kullandı.

"YUSUFELİ İLE TÜRKİYE'YE AYRI BİR GÜÇ KATACAĞIZ"

Açılışı yapılan Artvin Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin, Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yerlerinin, bağlantı yolları ve tünellerinin hayırlı olması temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeye bu eserin kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

Öte yandan TOKİ konutlarında oturacak 6 aileye anahtar teslimi yapıldı. Tamamlanan projelerin tanıtım videosunun gösterildiği törende, yapımı biten TOKİ konutlarında oturacak 6 aile anahtarlarına kavuştu.

Törende, LİMAK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

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