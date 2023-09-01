Yusuf Ziya Yılmaz'dan Mehmet Savran'a ziyaret

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz bir dizi ziyaret ve program için geldiği Nevşehir’de Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ı ziyaret etti.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz’ı, Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ile birlikte başkan yardımcıları Nafiz Dirikoç, Ersin Erol ve Furkan Feralan karşıladı. Yılmaz’ı başkanlık makamında konuk eden Belediye Başkanı Savran, Nevşehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalarla birlikte devam eden ve hayata geçirecek oldukları projeler hakkında bilgiler verdi. Savran ayrıca altyapı ve üstyapı çalışmalarına ilişkin bir sunum yaptı.

Başkan Savran, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, Yılmaz’a kendilerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz ise, hizmetlerinden dolayı Başkan Savran’ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Başkan Savran, Yılmaz’a gününü anısına hediye takdim etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz’a, Nevşehir Belediyesi ziyareti sırasında AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve beraberindekiler eşlik etti.