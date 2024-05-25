Yusuf Alemdar'dan Sakaryaspor çağrısı

Sakarya’nın tüm dinamikleri ve önde gelen isimleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın öncülük ettiği Sakaryaspor’a Destek Gecesi’nde tek yürek oldu. Katılımcılar, Süper Lig’e çıkış bileti olan son 90 dakikada (Bodrumspor mücadelesi) yeşil-siyahlı ekibe tam destek çağrısı yaptı. Başkan Alemdar, “Gün elimizi değil, tüm vücudumuzu ortaya koyma vaktidir. Biz inandık, şehir inandı. O şanlı günlere yeniden dönmek için herkesi Sakaryaspor’un yanında olmaya çağırıyorum” dedi.

SAKARYA (İGFA) - 30 Mayıs Perşembe günü Adana’da TFF 1. lig Play-Off final maçına çıkacak olan Sakaryaspor’a destek gecesi düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın öncülüğünde gerçekleştirilen gecede, parti ayrımı olmaksızın tüm siyasetçiler, bürokratlar, iş insanları, STK başkanları ve şehrin önemli kurumlarını yöneten isimler yeşil-siyah için “tek yürek” oldu.

SON 90 DAKİKA

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın yanı sıra Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık, Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, ilçe belediye başkanları, MÜSİAD Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, SATSO Meclis Başkanı Erdem Ercan, iş dünyasının önde gelen isimleri, STK temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Düzenlenen organizasyonda katılımcılar Süper Lig’e çıkış bileti olacak son 90 dakikaya hazırlanan Sakaryaspor’a destek çağrısı yaparak, şehri takım etrafında kenetlenmeye çağırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar bugünün birleşme, tek yumruk halinde takıma her açıdan destek olma günü olduğuna dikkat çekerek, “Gün elimizi değil, tüm vücudumuzu ortaya koyma günüdür” vurgusu yaptı.

“TÜM ŞEHİR İNANDI”

Başkan Alemdar şöyle dedi: “Sakaryaspor bizim markamız. Bu akşam ki toplantı ne siyasi bir hedef ne de kişisel bir menfaat toplantısıdır. Bu şehrin kalkınmasında rolü büyük olan Sakaryaspor için buradayız. Sakaryaspor, içerde ve dışarda yüz akımızdır. Geçmişte büyük başarılara imza attı. Altyapıdan yetiştirdiği sporcularla marka oldu. Sakaryaspor dört büyükler klasmanında bir Süper Lig takımı olmayı hak ediyor, mazisindeki başarıyı tüm ülke biliyor. Futbolcular, teknik heyet, yönetim, şehir, bürokratlarımız inanmış. Şimdi sadece elimizi değil, vücudumuzu ortaya koyma zamanıdır” dedi.

“BİR DAHA BU FIRSATI BULAMAYABİLİRİZ”

Bu fırsat değerlendirilmez ise tekrar bu noktaya gelme fırsatı bulunamayabileceğini hatırlatan Alemdar, “Ben Sakaryasporluyum diyen kim varsa herkesi görmek istiyorum. Biz üzerimize düşeni yapacağız Adana’dan başarılı bir şekilde dönmek için her birimizin fedakârlık yapması gerekiyor. Bir yenilgiyle dönersek bir daha buralara gelmek nasip olmayabilir. Kimsenin de eleştirmeye hakkı olmaz. Eğer sahip çıkarsak şehrimizin dayanışmasıyla biz artık Süper Lig’de yeniden tarih yazan bir Sakaryaspor olacağız” dedi.

“ŞEREF DUYDUM”

Sakaryspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç ise, “Hepinizi burada görmekten şeref duydum. Markamızı şehrimizle beraber hak ettiği yere çıkarmak istiyoruz. Bunun için önümüzde son 90 dakika var. Ben inanıyorum ki başaracağız. Bu sefer farklı bir inanç var. Şehirde farklı bir hava, motivasyon var. Tüm şehir Adana’da olacağız” ifadelerini kullandı.

“İNŞALLAH BU SEFER OLACAK”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Çok final oynadık ancak bu sefer daha bir inançlı şehir görüyorum. Bunu tüm şehirde görüyorum. Ülkemizin en güzide Büyükşehirlerden biridir Sakarya. Hakikaten kolektif bir ruhla büyükşehir belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, ilçe belediye başkanlarımız, STK’larımız, iş insanlarımız her zaman taşın altına elini koydular. Süper Lig’e son bir doksan dakika kaldı. İnşallah galip gelirsek Süper Lig’deyiz. Süper lig demek en iyi takımlar Sakarya’ya gelecek demektir. İnşallah bu sefer olacak” şeklinde konuştu.

“SAKARYASPOR HEPİMİZİN SEVDASI”

TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan ise akşamın anlamına dikkat çekerek, “Bu akşam çok anlamlı bir akşam. Ben Sakaryaspor’a kadar maç izlemezdim. Onu izleyerek başladım ve Sakaryaspor benimde, hepimizin de sevdası oldu. Sakaryaspor şehrimizin en önemli marka değeri. Biz sonuna kadar yanındayız” diye konuştu. CHP Milletvekili Ayça Taşkent, “Sakaryaspor’u Süper Lig’de görmek istiyorsak herkesin elinden geleni yapması gerekiyor. Umarım Süper Lige çıkarız” dedi.

“İNŞALLAH ADANA’DA GALİP GELECEĞİZ”

Vali Yaşar Karadeniz ise, “Bu gelinen nokta çok kıymetli. Şunu unutmayalım futbolla sağlanan tanıtımı alternatif hiçbir şeyle yapamazsınız. Sakarya gerçekten kulübüne sahip çıkmış bir şehirdir. Bir semt takımı değil kent takımı olduğunu her zaman göstermiştir. Sakarya gibi kent takımlarının Süper Lig’e çıkması ligin değerini artıracaktır. Bunu sağlayacak ortamı inşallah Adana’da galip gelerek yaparız” ifadelerine yer verdi.

Destek gecesine katılan tüm isimler, program sonunda tüm Sakarya’ya maça katılım ve takımın yanında olma çağrısı yaparak aynı fotoğraf karesinde bir araya geldi.