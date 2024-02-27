Yurtta bugün hava parçalı ve yer yer çok bulutlu!

Günlük hava hava tahmin raporuna göre Türkiye geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan noktalar için vatandaşları çığ tehlikesine karşı uyardı.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Şubat Salı gününe yönelik hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Antalya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Öte yandan günlük hava tahmin raporunda bir de uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.