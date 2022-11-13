Yurtta bugün hava nasıl olacak? 4 ilde yağış bekleniyor!

Meteoroloji, 13 Kasım Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde parçalı bulutlu ve bulutlu bir havanın hakim olacağı bugün, öğleden sonra 4 il için ise yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi.BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edildiği bildirildi.

Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus olayı beklendiğini duyuran Meteoroloji, hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin etti.

Rüzgar ise, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edildi.