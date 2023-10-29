Yurtta bugün hava nasıl?

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün Ege kıyıları ile kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu; Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ekim Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre son değerlendirmelerde Türkiye'nin genelinin parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.

Gün içerisinde Ege kıyıları ile kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu olacağı; Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Önemli bir değişiklik olmayacağı hava sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.