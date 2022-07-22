Yurt içi turizmde ilk çeyrek raporu... 7 milyon kişinin yüzde 76'sı yakınlarını ziyaret etti

Yurt içinde ikamet eden 7 milyon 344 bin kişi seyahate çıktı. Yılın ilk çeyreğinde seyahate çıkanlar 12 milyon 184 milyon 330 bin lira harcadı. Geceleme sayısının konaklama türlerine göre dağılımında seyahate çıkanlar büyük bir bölümü akraba ve yakınlarının evlerinde kaldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu, "Hanehalkı Yurt İçi Turizm"e yönelik ilk çeyrek verilerini açıkladı.

Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 7 milyon 344 bin kişi seyahate çıktı.

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,1 artarak 8 milyon 813 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 67 milyon 581 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,7 gece oldu.

SEYAHATE ÇIKANLAR, 12 MİLYAR 184 MİLYON 330 BİN TL HARCADI

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2022 yılının I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 0,4 artarak 12 milyar 184 milyon 330 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların %94,5'ini 11 milyar 518 milyon 703 bin TL ile kişisel harcamalar, %5,5'ini ise 665 milyon 626 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 1 383 TL oldu.

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya %33,7 ile ulaştırma harcamaları, %29,8 ile yeme ve içme harcamaları ve ,1 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise ulaştırma harcamalarında 5,4, yeme ve içme harcamalarında 9,8 ve konaklama harcamalarında ise 2,9'luk artış görüldü.

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler %65,1 ile ilk sırada yer aldı.

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada ,5 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise %6,3 ile "sağlık" yer aldı.

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş veya akraba evinde kaldı. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 51 milyon 557 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 7 milyon 216 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 4 milyon 578 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.