Yurt genelinde yağışsız Pazar!
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yerel seçimlerin olduğu 31 Mart'ta Türkiye genelinde yağış beklenmiyor Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımının beklendiği rapora göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi var
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yerel seçimlerin olduğu 31 Mart'ta Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımının beklendiği rapora göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi var.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mart ayının son gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.
Aynı zamanda Türkiye genelinde seçimlerin de olduğu bugün, yurt genelinde yağış beklenmiyor.
Meteoroloji'nin 31 Mart Pazar tarihli raporuna göre, havanın ülke genelinde parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
YER YER TOZ TAŞINIMI
Bu arada Güney Ege ve Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunduğundan yine vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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