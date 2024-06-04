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Yurt dışı planı yapılabilecek vizesiz turlar...

Kurban Bayramı tatili yaklaşırken tatil planları da yapılmaya başlandı İşte yurt dışı planı yapılabilecek vizesiz rotaları

GÜNDEM 04.06.2024, 11:15
Yurt dışı planı yapılabilecek vizesiz turlar...

Kurban Bayramı tatili yaklaşırken tatil planları da yapılmaya başlandı. İşte yurt dışı planı yapılabilecek vizesiz rotaları...İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin lider seyahat platformu ENUYGUN, bayram tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler için yurt dışı planı yapılabilecek vizesiz rotaları listeledi.

İşte o ülkeler...

GÜRCİSTAN

Karadeniz'in kıyısında yer alan Gürcistan, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Türkiye vatandaşları, sadece çipli kimlik kartlarıyla bu güzel ülkeye seyahat edebiliyor. Başkent Tiflis’in büyüleyici sokakları, tarihi Narikala Kalesi, Sülfür Hamamları ve Barış Köprüsü, Tiflis’te görülmesi gereken yerlerden. Ülkenin diğer büyük şehri Batum’da ise Botanik Bahçesi ve Alfabe Kulesi ziyaretçilerini bekliyor. Gürcü mutfağının eşsiz tatlarından haçapuri ve hinkali de Gürcistan seyahati sırasında mutlaka denenmeli. Farklı deneyimlerle dolu bir Kurban Bayramı tatili için tek ihtiyacınız bir uçak bileti.

SIRBİSTAN

Balkanlar’ın incisi Sırbistan, özellikle başkent Belgrad ile tanınıyor. Kalemegdan Kalesi, Aziz Sava Katedrali ve Nikola Tesla Müzesi gibi tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü bu şehrin mutfağı da birbirinden lezzetli yemeklerle dolu. Sırp mutfağının vazgeçilmezleri arasında bir köfte çeşidi olan cevapi ve sarma bulunuyor. Canlı gece hayatı, tarihi yapıları ve lezzetli mutfağı ile Sırbistan, vizesiz bir rotaya seyahat etmek isteyenler için mükemmel bir seçim.

MAKEDONYA

Doğası ve tarihi zenginlikleriyle bilinen Makedonya da Türk vatandaşlarının vizesiz giriş yapabilecekleri ülkelerden biri. Makedonya’nın en çok ziyaret edilen şehri başkent Üsküp’te Taş Köprü, Makedonya Meydanı ve Üsküp Kalesi gibi ziyaret edilebilecek pek çok yer bulunuyor. Taze fasulye yemeği tavce gravce, patlıcan ve acı biber sosu ajvar, Makedon mutfağının dikkat çeken lezzetlerinden. Üsküp otel seçenekleri arasından merkeze yakın bir tanesini seçerek ülkeyi keşfedebilirsiniz. Bayram için otel rezervasyonunuzu ENUYGUN24 koduyla 4.000 TL’ye varan indirimle ENUYGUN üzerinden yapabilirsiniz.

KARADAĞ

Adriyatik Denizi kıyısındaki Karadağ, muhteşem plajları, dağ manzaraları ve tarihi şehirleriyle tanınıyor. Kotor’un dar sokakları, Kotor Katedrali ve St. John Kalesi; Kotor’a komşu sahil şehri Budva’da ise eski şehir ve Sveti Stefan Adası keşfedilmeye değer. Farklı lezzetleri denemeyi sevenler Karadağ’da kuru et (njeguski prsut) ve mısır unundan yapılan ekmek çeşidi kaçamağı tadabilirler.

ARNAVUTLUK

Arnavutluk, özellikle başkent Tiran ve Dıraç sahilleriyle turistleri kendine çekiyor. Tiran’da Ethem Bey Camii, Skanderbeg Meydanı ve Dıraç Kalesi görülmeye değer. Arnavut mutfağının leziz börekleri ve Arnavutluk’un ulusal yemeklerinden yoğurtlu kuzu eti tave kosi seyahatiniz sırasında mutlaka tatmanız gereken lezzetlerden.

BOSNA-HERSEK

Bosna-Hersek, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil vadeden ülkelerden. Başkent Saraybosna’da Başçarşı, Gazi Hüsrev Bey Camii ve Latin Köprüsü, Mostar’da ise ünlü Mostar Köprüsü mutlaka görülmeli. Bir Balkan lezzeti olan cevapi köfte ve börek çeşitleri tatmanız gereken yerel tatlar arasında.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Tarihi ve doğal güzellikleriyle Türk vatandaşları için dört mevsim tatil rotası olan ve çipli T.C. kimlik kartıyla giriş yapılabilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kurban Bayramı tatilinde deniz sezonunu açabilirsiniz. Lefkoşa’da Selimiye Camii, Girne’de Girne Kalesi ve Bellapais Manastırı gibi tarihi yapıları seyahatiniz esnasında mutlaka görmelisiniz. Magosa’da ise Salamis Antik Kenti ve Othello Kulesi ziyaretçilere tarihi bir yolculuk sunuyor. Ülke mutfağının lezzetlerinden hellim peyniri, şeftali kebabı ve molehiya tadılmadan dönülmemeli.

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