Yurt dışı oylarının sayımı bitti.. Seçimin 2. turu 28 Mayıs'ta

YSK Başkanı Ahmet Yener, oylarla ilgili son durumu açıkladı. Seçim ikinci tura kaldı.ANKARA (İGFA) - YSK Başkanı Ahmet Yener, saat 15.15 itibariyle yurtiçi sandık sayısı yüzde 100 açıldığını ve katılım oranının yüzde 88,92 olduğunu duyurdu.

Yurtdışında yüzde 52,69 oranında katılımın gerçekleştiğini belirten Yener, veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunduğunu açıkladı.

Son duruma göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 44,88, Sinan Oğan'a yüzde 5,17, yüzde 0,44 oy aldığı görüldüğünü açıkladı. Başkan Yener, sisteme girilmesi devam eden 35 bin 874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylara dağılımında bile seçilme yeterliliğine ulaşamayacağını açıkladı.

Yener, "Saat 15.15 itibarıyla sisteme girilmesi devam eden 35 bin 874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylarımızdan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a verilmiş olduğu kabul ettiğimizde, oyun 49,54 olduğu görülmüştür. Aynı şekilde kalan oyların tamamının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na verildiğinde de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyunun 44,85 olduğu görülmüştür. Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların seçilme yeterliliğini kazanamadığını, 28 Mayıs Pazar günü ikinci tur seçimin yapılmasına karar verilmiştir" diye konuştu.