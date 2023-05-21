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Yurt dışı oylarda 2. turda ilk gün rekoru
GÜNDEM 21.05.2023, 16:10
Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'taki 2'nci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanların oy verme işlemi sürerken, Yüksek Seçim Kurulu'ndan ilk güne ilişkin açıklama geldi. YSK, yurt dışı oy kullanımında tüm zamanların ilk gün rekoru kırıldığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'taki 2'nci turu için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanların oy verme işlemi devam ediyor.
Dünden bu yana temsilciliklerde ve gümrüklerde toplam 530 binden fazla kişi sandığa gitti.
YSK'dan yapılan açıklamaya göre, yurt dışı oy kullanımında tüm zamanların ilk gün rekorunun kırıldığı kaydedildi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|33
|79
|2. Fenerbahçe
|32
|71
|3. Beşiktaş
|33
|71
|4. A.Demirspor
|32
|63
|5. Başakşehir
|32
|52
|6. Konyaspor
|33
|49
|7. Kayserispor
|33
|49
|8. Trabzonspor
|32
|48
|9. Karagümrük
|32
|44
|10. Alanyaspor
|34
|41
|11. Kasımpaşa
|33
|40
|12. Antalyaspor
|32
|37
|13. Ankaragücü
|33
|39
|14. Sivasspor
|34
|37
|15. İstanbulspor
|33
|35
|16. Giresunspor
|32
|31
|17. Ümraniye
|33
|27
|18. Gaziantep FK
|32
|25
|19. Hatayspor
|32
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|88
|2. Arsenal
|37
|81
|3. Newcastle
|36
|69
|4. M. United
|36
|69
|5. Liverpool
|37
|66
|6. Brighton
|36
|61
|7. Aston Villa
|37
|58
|8. Tottenham
|37
|57
|9. Brentford
|37
|56
|10. Fulham
|37
|52
|11. Crystal Palace
|37
|44
|12. Chelsea
|36
|43
|13. Wolves
|37
|41
|14. West Ham United
|37
|40
|15. Bournemouth
|37
|39
|16. Nottingham Forest
|37
|37
|17. Everton
|37
|33
|18. Leeds United
|37
|31
|19. Leicester City
|36
|30
|20. Southampton
|37
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|35
|85
|2. Atletico Madrid
|35
|72
|3. Real Madrid
|34
|71
|4. Real Sociedad
|35
|65
|5. Villarreal
|35
|60
|6. Real Betis
|34
|55
|7. Athletic Bilbao
|35
|50
|8. Girona
|35
|48
|9. Osasuna
|35
|47
|10. Sevilla
|34
|47
|11. Rayo Vallecano
|35
|46
|12. Mallorca
|35
|44
|13. Almeria
|35
|39
|14. Celta Vigo
|35
|39
|15. Cadiz
|35
|38
|16. Valencia
|34
|37
|17. Getafe
|35
|35
|18. Real Valladolid
|35
|35
|19. Espanyol
|35
|34
|20. Elche
|35
|20
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