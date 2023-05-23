Yurt dışı oylar 1,5 milyonu aştı

Yurt dışında ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 585 bini aştıANKARA (İGFA) - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) paylaştığı bilgiye göre, saat 14.00 itibariyle yurt dışında ve gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 585 bin 334'e ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci için yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında Cumartesi günü başlayan oy verme işlemi devam ediyor.

Yurt dışı temsilciliklerde 24 Mayıs'ta, gümrüklerde ise 28 Mayıs'ta saat 17.00'ye kadar oy verilebilecek.