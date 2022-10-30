Yurt dışı görev süresi 3 yıldan 6 yıla çıkarıldı

Yurt Dışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete yayınlanan karara göre; yurt dışında gören yapan personelin görev süresi 6 yıla çıkarıldı.ANKARA (İGFA) - Yurt Dışında Daimi Görevlere Atanacak Personel için süre 3 yıl olarak uygulanan yönetmelikte yapılan değişiklikle görev süresi 6 yıla çıkarıldı.

Karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Hatırlanacağı gibi, söz konusu süre hizmetin gerektirdiği hallerde bakanlıklarda ve bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarında bakan onayı, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlarda ise üst yönetici onayı ile bir yıla kadar uzatılabiliyordu.

Yeni yönetmelik değişikliğine ilişkin karara ulaşmak için tıklayabilirsiniz.