Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden maden işçileri için başsağlığı mesajı yayımlayarak, “Yüreklere kömür karası düştü” dedi.SAKARYA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş mesajında, “Bartın’da maden ocağında yaşanan olay bir kez daha yüreğimizi yaktı. Maalesef madencilerimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Grizu patlamasında hayatını kaybeden madencilerimize Allah’tan rahmet ailelerine başlığı diliyoruz. Ailelerin acısını bizlerde yüreğimizde hissediyoruz. İnşallah olayda yaralanan madenci kardeşlerimizde bir an önce sağlıklarına kavuşurlar. Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması adına gereken önlemlerin alınması ve denetimlerinde sıklaştırılması gerekiyor. Olayda ihmal varsa bu ihmale neden olanlara da gerekenin acilen yapılmasını istiyoruz. Allah ülkemize ve milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Ülkemizin başı sağolsun” dedi.