Yurdun kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinde yarın sağanak yağış bekleniyor. 5 günlük hava tahmin raporuna göre,BURSA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre aralarında İstanbul’un da bulunduğu birçok Kuzey ilinde yarın sağanak yağış bekleniyor. Cumartesi günü itibariyle sıcakların mevsim normallerinde seyredeceği görülüyor.

İki gün önce İstanbul ve Bursa'da etkili olan sağanak yağış, pek çok ilçede hayatı olumsuz etkilemişti.