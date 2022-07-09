Yunanistan’ın korkulu rüyası Akıncı iş başında

Akıncı TİHA’nın test sürüşleri tamamlanan 7 filosu daha Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ediliyor.

ANKARA (İGFA) – Yeli-Milli savunma aracı Akıncı serisi, Türkiye’nin göğsünü kabartırken, Yunanistan başta olmak üzere bir çok ülkeyi kara kara düşündürüyor.

Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde bulunan Bayraktar AKINCI TİHA'lar, toplu olarak dünya kamuoyuna gövde gösterisi yaptı.