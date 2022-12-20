Yunanistan’a ait uçaklar yine NATO uçuşunu hedef aldı!

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Hava Sahası'nda Yunanistan'a ait F-16'ların uçaklarımıza rada kilidi atarak taciz ettiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a ait uçakların yine NATO uçuşunu hedef aldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Hava Kuvvetlerimizin muharip ve destek uçakları ile NATO’nun E3-A AWACS uçağı, Ege’nin uluslararası hava sahasında 24 saat önceden tüm müttefiklere bildirilen NATO’nun NEXUS ACE uçuşunu yaptı. Yunanistan’a ait F-16 uçakları ise radar kilidi atarak NATO uçuşundaki uçaklarımızı önlemeye çalıştı. Dalaman ve Akhisar’dan kalkan F-16 uçaklarımız da gerekli karşılığı vererek #NATO görevinin başarıyla tamamlanmasını sağladı" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1605090396245458944