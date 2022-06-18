Yunanistan ölüme terk etti, Türkiye kurtardı

Sahil güvenlik ekiplerinin titiz çalışması sonucu yarım saat arayla 2 göçmen grubu tespit ederek kurtarıldı.ŞAHİN KANAT (BÜYÜKŞEHİR MEDYA)

AYDIN (İGFA) – Aydın’da sahil güvenlik ekiplerinin titiz çalışması sonucu yarım saat arayla 2 göçmen grubu tespit ederek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 04;15 sıralarında Sahil güvenlik mobil radar botu tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. İhbar üzerine bir Sahil güvenlik botu harekete geçerek 20 düzensiz göçmeni yakaladı. Yaklaşık yarım saat sonra Kuşadası açıklarında gelen ihbar üzerine harekete geçen sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik botu içerisindeki 8 kişiyi tespit ederek kurtardı.