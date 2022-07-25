Yunanistan'ın zulmü İHA ile tespit edildi... Görüntüleri MSB paylaştı

Yunanistan Sahil Güvenlik Botu tarafından içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot,, Rodos Adası yönünden getirilerek Bozburun/Marmaris güneyinde Türk kara sularına itildi. Düzensiz göçmenlerin o an, Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA tespit etti.ANKARA (İGFA) - Yunanistan'ın düzensiz göçmenleri Ege'de geri itmesi İHA ile tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan Sahil Güvenlik Botu tarafından içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun Rodos Adası yönünden getirilerek Bozburun/Marmaris güneyinde Türk kara sularına itildiği İHA ile tespit edildiği duyuruldu.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri ise ölüme itilen göçmenleri kurtardı. https://twitter.com/tcsavunma/status/1551496285101953024