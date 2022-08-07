Yunanistan'ın Ege'ye geri ittiği göçmenler İHA'ya yakalandı!

Yunanistan'dan Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA ile tespit edildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Ege Denizi Karaburun batısında, 7 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota önleme yapılarak kara sularımıza itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.

Düzensiz göçmen botuna ilişkin bilgiler, Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1556237330448531457