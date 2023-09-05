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Yunanistan'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı
GÜNDEM 05.09.2023, 13:09
Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu 3 şahıs hudut birliklerince yakalandı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 3 şahsın hudut birliklerince yakalandığını duyurdu.
Bakanlık, yapılan incelemede yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiğini bildirdi.
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