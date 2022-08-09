Yunanistan'dan göçmenlere ölüm işkencesi!

İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada açıklarında meydana gelen olayda ada üzerinde bir grup düzensiz göçmenin olduğunu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler 8'i sağ, 3 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaştı.Büyükşehir Medya / AYDIN (İGFA) - Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada; İzmir ili Çeşme ilçesi Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Karaada’da yapılan aramalarda 8 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldığı ve 3 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Kurtarılan göçmenler ile olay mahallinde yapılan ilk mülakatlarda, 39 göçmen olarak Sakız Adası’na geçerek farklı yerlere dağıldıkları, 12 kişilik grup olarak Yunan polisi tarafından yakalandıkları ve yerini bilmedikleri bir binaya götürüldüklerini belirtti. Değerli eşyalarının alınarak darp edildiğini ve içlerinden 1 göçmenin binanın dışına alındığı, gelen çığlık seslerinden dolayı daha ağır bir muameleye maruz kaldığını anladıklarını anlatan göçmenler, sonrasında 11 kişilik grup halinde Yunan Sahil Güvenlik Botuna bindirildikleri, dışarı alınan 1 göçmenin orada kaldığı ve hayatını kaybetmiş olabileceğini düşündükleri, Yunanistan unsurlarınca can yeleksiz ve elleri kelepçeli olarak doğrudan denize atıldıkları, yüzerek karaya ulaşmaya çalıştıkları, 8 göçmenin sahile ulaşmayı başardığı, 1 göçmenin cansız bedeninin kıyıya vurduğu, 2 göçmenin boğulduğunu gördüklerini söyledi.

Göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen 2 düzensiz göçmenin bulunması amacıyla bölgede arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.

İlave 2 Sahil Güvenlik Botu ile 2 Sahil Güvenlik Helikopteri sevk edildiği bölgede yapılan edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde, kayıp 2 göçmene ait cansız bedenlere ulaşıldı.