Yunanistan'a kaçmaya çalışan 27 FETÖ'cü yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı istihbari çalışmalar kapsamında FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan arama kaydı ile yurtdışı çıkış yasağı bulunan ve yasadışı yollardan bot ile Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 27 FETÖ'cü şahsı yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Operasyon, Edirne İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldü.

Gelen istihbari bilgiler doğrultusunda, Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Meriç Nehri kıyısında bir bot içerisinde bulunan 27 FETÖ'cü şahıs yakalandı.

Yakalanan şahısların, FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan arama kaydı ile yurtdışı çıkış yasağı bulunduğu öğrenildi.

Şahıslar, işlemleri tamamlanmak üzere Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şahıslar hakkında adli tahkikata başlandı.