Yunanistan'a kaçarken Meriç’te yakalandı
Edirne İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektifleri, Meriç ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik araştırma ve takip başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, işlemiş olduğu suçlardan dolayı 17 yıl 44 ay 22 gün hapis cezası ile arama kaydı olan A.B. isimli şahsın, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgilere göre JASAT dedektifleri tarafından yapılan operasyon sonucunda şahıs, Meriç ilçesine bağlı bir köyde yakalandı.
Yapılan sorguda işlediği suçlardan dolayı hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı öğrenildi.
İşlemlerin tamamlanması sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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