Yunanisan ve Suriye'den sızmaya çalışan 6 terörist yakalandı

Türkiye'ye yasa dışı yollarla Yunanistan ve Suriye’den sızmaya çalışan 6 kişi yakalandı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan ve Suriye’den ülkemize sızmaya çalışan 6 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlık açıklmada yapılan incelemede şahıslardan 5’inin FETÖ, 1’inin de PKK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendiğini kaydetti.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1599304478766682114