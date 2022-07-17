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Yunan Sahil Güvenliği'ne suçüstü!
GÜNDEM 17.07.2022, 13:04
Yunanistan’ın Ege Denizi’nde geri ittiği göçmenler, Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA ile tespit edilerek kurtarıldı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi’nde, Dilek Boğazı doğusunda Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu LS-930 tarafından 2 adet can salında bulunan düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği, aynı zamanda kara suyu ihlali yapıldığı Deniz Kuvvetleri'ne ait İHA ile tespit edildi.
Türkiye sahillerine 1,5 km mesafede gerçekleşen geri itme ve kara suyu ihlali durumunun ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilen açıklamada, düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarıldığı açıklandı.
https://youtu.be/3gm2LT6nyTU
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