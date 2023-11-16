Yumurtalık Limanı’nda 50 kilogram kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Adana İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekiplerince Adana Yumurtalık Limanında müştereken yürütülen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 50 kilogram ağırlığında kokain ele geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gümrük Muhafaza ekipleri, Emniyet ve Sahil Güvenlik ekiplerince ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında Kolombiya’dan ülkemize gelecek bir gemi mercek altına alındı.

Ekiplerce aralıksız yürütülen takip neticesinde, Adana Yumurtalık Limanına ulaşan gemiye yönelik müşterek operasyon düzenlendi. Uzman gemi arama ekiplerince dedektör köpekler kullanılarak yapılan detaylı aramalar sonucunda, gemide çuvallar içerisine gizlenmiş yaklaşık 50 kilogram ağırlığında kokain maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılan soruşturma sürdüğü öğrenildi.

Kolluk ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelede ortaya koyduğu işbirliğinin başarılı bir örneğini oluşturan operasyonla, uyuşturucu kaçakçılığına önemli bir darbe daha indirilmiş oldu.