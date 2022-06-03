Yüksek fiyatlara karşı harekete geçildi!

AK Parti Grup Başkanvekil Bülent Turan, fiyatları etkileme, mal/hizmet satımından kaçınma suçlarının cezasının ağırlaştırılması içeren 24 maddelik teklifin TBMM'ye sunulduğunu açıkladıANKARA (İGFA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 6. Yargı Paketi'nin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu açıkladı.

Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakim ve savcı yardımcılığının getirilmesi, taşınmaz satışlarının noterlerce de yapılabilmesi, fiyatları etkileme, mal, hizmet satımından kaçınma suçlarının cezasının ağırlaştırılmasını içeren 24 maddelik teklifimizi TBMM Başkanlığı'mıza sunduk. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/turanbulent/status/1532704783374733312