Yüklü miktardaki ziynet eşyaları polise teslim edildi
Düzce Üniversitesi ekipleri deprem enkazında bulduğu ziynet eşyalarını polise teslim etti.İlker KUTLU / DÜZCE (İGFA) - Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve birçok ili olumsuz etkileyen depremlerde Düzce Üniversitesi, ihtiyaç malzemeleri ve arama-kurtarma faaliyetleri başta olmak üzere afet bölgelerine yönelik önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.
Düzce Üniversitesi’nin deprem bölgesine gönderdiği ekipler, enkaz çalışmaları sırasında yüklü miktarda bulduğu ziynet eşyalarını, emniyet yetkililerine teslim ederek toplumsal sorumluluk anlamında örnek bir davranış sergiledi.
Depremzede vatandaşlarımıza yardım elini uzatan, bölgenin yaralarının sarılmasına ve acıların azalmasına katkıda bulunan Düzce Üniversitesi, sosyal duyarlılık örnekleriyle de takdir toplamayı sürdürüyor.
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|22
|19
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|22
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|1. Arsenal
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|2. M.City
|21
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|3. M. United
|22
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|21
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|8. Fulham
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|9. Chelsea
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|24
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|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
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|17
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|1. Barcelona
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|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
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|32
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|20
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|9. Osasuna
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