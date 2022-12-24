Yücel Yılmaz Balıkesir tarihine sahip çıkıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in tarihin ve medeniyetin tüm unsurlarını ortaya çıkarmak için gece gündüz çalışıyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’in tarihi ve manevi kimliğini öne çıkaran çalışmaları titizlikle sürdürüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Zağnos Paşa Camisi Meydanı 2. Etap, Kazım Özalp Sokak'ta yürütülen sokak sağlıklaştırma, Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda Şadırvan Restorasyonu ve çevre düzenleme çalışmalarını gecenin ilerleyen saatlerinde inceledi.

Başkan Yılmaz, 10 Aralık gecesi Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda başlayan şadırvan restorasyon ve düzenleme çalışmalarında gece gündüz çalışan ekipleri ziyaret etti. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından meydanda, yağmur drenaj ve şebeke hattı uygulamaları tamamlandı. Bu sayede; Karaoğlan, Dumlupınar ve Hisariçi mahallerinden gelen yağmur suları, su birikintisine neden olmayacak. Çevre düzenlemelerinin hızla yapıldığı meydanda kısa bir süre içerisinde şadırvanın üzerine geçmişteki özgün formu ile kubbesi yerleştirilecek. Başkan Yılmaz, 19. yüzyılda inşa edilen Ali Hikmet Paşa Meydanı’ndaki şadırvanı eski ihtişamına kavuşturacak olan projenin, 31 Aralık 2022 tarihinde yeniden göz kamaştıracak bir hale getirileceğini söyledi.