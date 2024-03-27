Son Dakika

Yüce 5 vizyon projeyi anlatıp veda etti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 5 yıllık görev süresini değerlendirdiği basın buluşmasında yakın gelecekte Sakarya’nın hizmetine açılacak 5 önemli projeden bahsederek, “Şehir için verdiğimiz emek, döktüğümüz ter ortadadır Her bir projemiz bizim için gurur tablosudur” ifadelerini kullandı

GÜNDEM 27.03.2024, 17:06
Yüce 5 vizyon projeyi anlatıp veda etti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 5 yıllık görev süresini değerlendirdiği basın buluşmasında yakın gelecekte Sakarya’nın hizmetine açılacak 5 önemli projeden bahsederek, “Şehir için verdiğimiz emek, döktüğümüz ter ortadadır. Her bir projemiz bizim için gurur tablosudur” ifadelerini kullandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, görev süresi sonunda gazetecilerle son kez bir araya gelerek 5 yıllık dönemi ve yapılan çalışmaları değerlendirdi. Sakarya için gece demeden, gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Yüce, ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ederek helallik istedi.

“ŞEFFAFLIKLA HİZMET SUNDUK”

Başkan Yüce, ayrıca kendi döneminde Sakarya’nın geleceği için hazırlanan ve yakın gelecekte hizmete açılacak olan 5 vizyon projeden bahsetti. Yüce, “2019’dan bugüne kadar şeffaflıkla hizmet ettik. Bayrağı partimizin teveccühü ile devrediyoruz. Güzel çalışmalarla memlekete hizmet ettiğimiz 5 yılda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Yüce, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“DAHA YAŞANABİLİR BİR SAKARYA İÇİN”

“2019’da Sakarya’mız için çıktığımız bu yolda; şehrimizi daha yaşanabilir, daha gelişmiş bir konuma taşımak için gündüz gece demeden çalışan ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu doğrultuda şehrimizi her zaman en güzel şekilde temsil eden, duyarlı ve objektif habercilik anlayışıyla bizlere desteğini esirgemeyen tüm basın mensuplarımıza da şükranlarımı sunuyorum. Şehrimiz için, milletimiz için omuz omuza verdiğimiz emek, döktüğümüz ter; gerçekleştirdiğimiz projelerle çok açık bir şekilde ortadadır. Bu projeler, çalışmalar bizler için gurur tablosudur.”

“BAYRAĞI DEVREDİYORUZ”

“Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak 2019’dan bugüne kadar gerek hemşehrilerimize gerekse sizlere şeffaflıkla çalışmalarımızı sunduk. Bugün de bu düsturla sizlere projelerimizden bahsettik. Biliyorsunuz ki bizlere verilen bayrağı partimizin teveccühü ile devrediyoruz. Güzel çalışmalar gerçekleştirdiğimiz, güzel günler gördüğümüz 5 yıllık süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, sizleri saygıyla selamlıyorum”

 

48 DERSLİKLİ İMAM HATİP OKULU VE KONFERANS SALONU

“Ülkemizin ve şehrimizin önemli bir eğitim kurumu olan Sakarya İmam Hatip Okulu'nu canlandırmak için çalışmalar başlatmıştık. Projemiz kapsamında; 48 derslik, laboratuvarlar, yemekhane, kantin ve konferans salonu inşa edilmiştir. Yakın zamanda bir eğitim yuvasına dönüşecek olan bu proje, şehrimizin eğitim alanında önemli katkılar sunacaktır.”

MİTHATPAŞA YENİ İSTASYON BİNASI

“TCDD ile ortak protokol çerçevesinde planladığımız Mithatpaşa Yeni İstasyon Binası projesi çalışmalarında sona yaklaşıyoruz. Yolcular için bilet satış yeri, bekleme holü, hareket memuru ve istasyon şefi odası, güvenlik kontrol ünitesi gibi hizmet alanlarını içeren yeni istasyon binamız şehrimize hayırlı olsun.”

SAKARYA AFET EĞİTİM MERKEZİ

“Sakarya Afet Yönetimi ve Eğitim Merkezi, bir dizi eğitim ve simülasyon sistemi ile donatılacaktır. Bu sistemler arasında deprem simülasyonları, yangın söndürme eğitimleri, acil durum senaryoları ve diğer afet yönetimi konularını içeren birçok eğitim imkânı bulunmaktadır. Dumanlı kaçış simülasyonları, sanal gerçeklik bölümleri, fay kırılım modüllerini içeren bu merkez ile kentte afet bilinci en üst seviyeye çıkarılacak. Sakaryamızın her an afete hazır olması için önemli tatbikatların yapılacağı afet eğitim merkezimiz şehrimize hayırlı olsun.”

SAPANCA YERALTI OTOPARKI VE MEYDAN DÜZENLEMESİ

“Günden güne değeri artan Sapanca’mızda Meydan ve yeraltı otopark projemizde çalışmalarımıza başlamıştık. En yakın zamanda tamamlanmasını beklediğimiz 80 araçlık kapasiteli yeraltı otopark ve meydan projemiz ile Sapancamızın değerine değer katıyoruz.”

TARAKLI İLERİ BİYOLOJİK ATIK SU ARITMA TESİSİ

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle göz bebeğimiz olan Taraklı'ya uygun bir arıtma sistemi kurduk. Proje kapsamında, 5 mahallenin atık sularını doğaya kazandırdık. Gelecek yıllarda 17 bin kişinin ihtiyacını karşılayabilecek konumda olan arıtma tesisimizin Sakaryamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum”

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13