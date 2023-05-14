YSK: Veri girişinde aksama yok!

YSK Başkanı Ahmet Yener, veri girişinde aksama olmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla YSK'yı uyardığına yönelik açıklaması ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, kameralar karşısına geçti.

Başkan Yener, veri girişinde aksama veya gecikme sözkonusu olmadığını söyledi.

ANADOLU AJANSI'NDAN İDDİALARA YANIT GELDİ

Öte yandan Anadolu Ajansı'ndan da iddialara yanıt geldi.

"Her türlü mesnetsiz itham ve iddiaları reddediyoruz" diyen Anadolu Ajansı, yazılı yaptığı açıklamada kamuoyuna sundukları verilerin ıslak imzalı sonuç tutanaklarına dayandığını belirtti.