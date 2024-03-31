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YSK: Oy sayım işlemi başladı
YSK Başkanı Ahmet Yener, oy kullanma işleminin 81 ilde sona erdiğin ve oy sayımına geçildiğini duyurdu
GÜNDEM 31.03.2024, 17:09
YSK Başkanı Ahmet Yener, oy kullanma işleminin 81 ilde sona erdiğin ve oy sayımına geçildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - YSK Başkanı Ahmet Yener, oy kullanma sürecinin sorunsuz tamamlandığını duyurdu.
34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullandı.
Saat 17.00 itibariyle sandıkların kapanmasıyla birlikte YSK Başkanı Ahmet Yener, kameraların karşısına geçti. Başkan Yener, oy sayım işlemine geçildiğini belirterek, yayın yasağı konusunda da ayrı bir toplantı yapılacağını ve saat 21.00'den önce açıklanması konusunda da çalışma ve açıklama yapacaklarını duyurdu.
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|81
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|30
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|30
|49
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|30
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|30
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|30
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|30
|42
|8. Antalyaspor
|30
|41
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|30
|39
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|30
|39
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|36
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|30
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|33
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|30
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|30
|33
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|30
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|30
|30
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|30
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|30
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|45
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|27
|44
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|27
|43
|8. Bandırmaspor
|27
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|27
|33
|12. Keçiörengücü
|27
|32
|13. Manisa FK
|27
|31
|14. Şanlıurfaspor
|27
|27
|15. Tuzlaspor
|27
|27
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|27
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|67
|2. Arsenal
|29
|65
|3. M.City
|29
|64
|4. Aston Villa
|30
|59
|5. Tottenham
|29
|56
|6. M. United
|29
|48
|7. West Ham United
|30
|44
|8. Newcastle
|29
|43
|9. Brighton
|29
|42
|10. Wolves
|29
|41
|11. Chelsea
|28
|40
|12. Fulham
|30
|39
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|29
|38
|14. Crystal Palace
|29
|30
|15. Brentford
|30
|27
|16. Everton
|29
|25
|17. Nottingham Forest
|30
|22
|18. Luton Town
|30
|22
|19. Burnley
|30
|18
|20. Sheffield United
|29
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|72
|2. Barcelona
|30
|67
|3. Girona
|30
|63
|4. Athletic Bilbao
|29
|56
|5. Atletico Madrid
|29
|55
|6. Real Sociedad
|29
|46
|7. Real Betis
|30
|43
|8. Valencia
|29
|41
|9. Osasuna
|30
|39
|10. Villarreal
|29
|38
|11. Getafe
|30
|38
|12. Las Palmas
|30
|37
|13. Deportivo Alaves
|29
|32
|14. Sevilla
|30
|31
|15. Mallorca
|30
|31
|16. Rayo Vallecano
|30
|30
|17. Celta Vigo
|30
|28
|18. Cadiz
|30
|25
|19. Granada
|29
|14
|20. Almeria
|30
|13
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