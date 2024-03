YSK'nın seçim günü yasakları hatırlatıldı

İletişim Başkanlığı, 1 milyon 32 bin 610 gencin ilk kez oy kullanacağı ülke genelinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen seçim günü yasaklarını paylaştı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, yerel seçimlere ilişkin seçim günü yasakları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

YSK TARAFINDAN BELİRLENEN SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI ŞÖYLE:

•Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacaktır.

•Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanların dışında hiç kimse, silah taşıyamayacaktır.

•Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacaktır

•Eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecektir.

•Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecektir.

•Oy verme günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacaktır.

•Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecektir.

•Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK'nin gerek görmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecektir.