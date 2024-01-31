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YSK'dan oy pusulasındaki sıralama iddialarına açıklama!

GÜNDEM 31.01.2024, 13:26
YSK'dan oy pusulasındaki sıralama iddialarına açıklama!

Yüksek Seçim Kurulu, "siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için gerçekleştirilen kura çekiminde bir siyasi partinin her seçim döneminde aynı sırada yer aldığı" ve "birinci sırada çıkan siyasi partinin usulsüz bir şekilde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendiği" iddialarına yönelik açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - Oy pusulasındaki sıralamaya yönelik iddialar üzerine Yüksek Seçim Kurulu'ndan açıklama geldi.

Açıklamada, YSK Başkan ve Üyeleri huzurunda, yasa gereği kurulun her toplantısına katılan 6 siyasi parti temsilcisi, seçime katılma yeterliliği bulunan 35 siyasi partinin temsilcisi ile birçok gazeteci ve muhabirin canlı takip ettiği, 20'ye yakın yayın kuruluşunun sabit ve hareketli bir şekilde görüntü aldığı bir ortamda kura çekiminin gerçekleştirildiği, hiçbir itiraz olmadan tutanak altına alındığı belirtildi.

Kura çekimi esnasında basın mensuplarının salonun her yerinde konumlandığı ve her açıdan görüntü aldığı aktarılan açıklamada, "Buna rağmen, temsilcisi tarafından bir siyasi parti adına kura çekim işlemi gerçekleştirilirken tek bir açıdan çekilmiş bir görüntü üzerinden, sosyal medyada kura çekimi işleminin, bir siyasi partinin oy pusulasında birinci sırada yer alması maksadıyla planlı bir şekilde organize edildiği yönünde asılsız haberler ve paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Söz konusu asılsız haberler ve paylaşımların aksine, siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki sıralaması sadece tek bir açıdan izlenerek değil, her açıdan gerek basın-yayın mensupları, gerek YSK Üyeleri, gerekse basın mensupları arasında ve YSK üyeleriyle aynı masada yer alan siyasi parti temsilcilerinin şahitliği altında izlenmek suretiyle son derece şeffaf bir şekilde sonuçlandırılmıştır. Nitekim, haber ajansları ve televizyon kanallarının 27 Ocak 2024 Cumartesi günü 14.00 – 14.16 saatleri arasındaki yayın akışının izlenmesi hâlinde bu durum çok net bir şekilde görülecektir." ifadeleri yer aldı.

2019'DA İLK SIRADA SAADET PARTİSİ YER ALMIŞTI

Açıklamada, ayrıca, birleşik oy pusulasında 28 Mart 2004 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde birinci sırada Demokratik Halk Partisi'nin, 29 Mart 2009 Pazar günü yapılan seçimlerde birinci sırada Sosyaldemokrat Halk Partisi'nin, 30 Mart 2014 Pazar günü yapılan seçimlerde Hür Dava Partisi'nin, 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde ise birinci sırada Saadet Partisi'nin yer aldığının görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca haber ajansları ve televizyon kanallarının 27 Ocak 2024 Cumartesi günü 14.00 – 14.16 saatleri arasındaki yayın akışının izlenmesi hâlinde bu durum çok net bir şekilde görüleceğine ilişkin link de paylaşıldı. https://www.ysk.gov.tr/tr/basin-duyurusu/siyasi-parti-siralamasi/46637443

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