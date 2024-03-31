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YSK Başkanı oyunu kullandı
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçimin sorunsuz şekilde ilerlediğini belirterek, "İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanıp sayım işlemlerine geçeriz" açıklamasını yaptı
GÜNDEM 31.03.2024, 10:20
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçimin sorunsuz şekilde ilerlediğini belirterek, "İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanıp sayım işlemlerine geçeriz" açıklamasını yaptı.ANKARA (İGFA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, oyunu kullanmak için gittiği Arjantin İlkokulu'nda basın mensuplarına da açıklamada bulundu.
Seçimle ilgili bilgi veren Yener, "İnşallah gün sonunda da sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri tamamlanıp sayım işlemlerine geçeriz" dedi.
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