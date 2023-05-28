YSK Başkanı açıkladı: Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. Cumhurbaşkanı olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - YSK Başkanı Ahmet Yener, sandıkların yüzde 99,43'ünün açıldığını ve kesin olmayan sonuçlara göre seçimi Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığını duyurdu.
YSK Başkanı Yener yaptığı açıklamada, ''Sandık açılma oranının yüzde 99,43 olduğu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,14, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,86 oy aldığı görülmüştür" ifadelerini kullandı.
Yener, an itibariyle sisteme girilmeyen 890 bin 20 oranındaki oy miktarının tamamının adaylardan herhangi birisine verilmesinde dahi sonucun değişmeyeceği görüldüğünden Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçildiğinin görüldüğünü açıkladı.
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|36
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|36
|52
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|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
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|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
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|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
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|38
|71
|5. Liverpool
|38
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|38
|61
|8. Tottenham
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|60
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|59
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|38
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|38
|44
|13. Wolves
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|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
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|38
|34
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|38
|31
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|O
|P
|1. Barcelona
|37
|88
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|77
|3. Atletico Madrid
|37
|76
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|63
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|50
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|37
|50
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|37
|49
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|47
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|15. Valencia
|37
|41
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|40
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|39
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