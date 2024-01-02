YSK açıkladı... Seçime 36 parti katılacak

YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler genel seçimine 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığını bildirdi.ANKARA (İGFA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler genel seçimine ilişkin yaptığı açıklamasında, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla seçim takviminin başladığını hatırlattı.

İlan edilen seçim takvimine göre YSK'nın gerçekleştirdiği toplantıda 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan mahalli idareler genel seçimine katılacak siyasi partileri tespit edildiğini duyuran Başkan Yener, tespit edilen siyasi partilerimiz alfabetik sıraya göre şöyle açıkladı:

Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluşu Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İYİ Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Zafer Partisi.