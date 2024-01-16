YSK açıkladı... Adaylık listeleri için son tarih 20 Şubat

YSK, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde adaylar listelerinin teslimi, adaylardan istenecek belgeler, adayların istifaları ya da ölümleri durumunda uygulanacaklara ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bağımsız adaylar dahil listelerin son teslim tarihi 20 Şubat, saat 17.00!ANKARA (İGFA)- Yüksek Seçim Kurulu tarafından bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, aday listeleri 20 Şubat saat 17.00'e kadar teslim edilmesi gerekiyor.

Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği ile il genel meclisi üyelikleri listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde ise siyasi parti il başkanlıkları büyükşehir belediye başkan adayı listelerini il seçim kurullarına bütün seçimler için ayrı ayrı olmak üzere en geç 20 Şubat'a kadar teslim etmesi kararlaştırıldı. Tüm adaylar için siyasi parti genel merkezlerinin yetki verdiği kişiler de ilçe ve il seçim kurullarına aday listelerini verebileceği kaydedildi.

BAĞIMSIZ ADAYLAR DAHİL SON BAŞVURU 20 ŞUBAT!

Bağımsız aday olacaklar da seçilme yeterliliğini taşıdıklarını belirten belgeleri ve 7 bin 228 lirayı Mal Sandığı'na yatırdığına dair makbuzla dilekçeye ekleyerek aynı tarih olan 20 Şubat'a kadar ilgili seçim kuruluna evraklarını teslim etmeleri gerekiyor.

ADAYLARIN İSTİFALARINDA UYGULANACAK YÖNTEMLER

YSK'nın kararına göre, adaylıktan istifalar, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim, diğer seçim türleri için ise ilçe seçim kurullarına kimlik tespiti yapıldıktan sonra doğrudan yapılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre adaylar, ilgili seçim kurullarına iletilmek üzere il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına aynı usulle başvuru yapılabilecek, istifa, il ve ilçe seçim kurullarına noter vasıtasıyla da gönderilebilecek. Siyasi partiler, verdikleri aday listelerinden istifalar olması halinde bunu tamamlayabilecek. Seçim takvimi kapsamında aday listelerinin kesinleştiği 3 Mart'tan sonra ölüm veya istifa nedeniyle aday listelerinde oluşacak eksiklikler ise tamamlanamayacak. Ancak bu kişilerin seçilmeleri halinde yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılacak.

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