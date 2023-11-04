YÖREX Fuarı kapılarını Nevşehir'de açtı

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde, TOBB’un desteğiyle bu yıl 12’incisi düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuarda Nevşehir’in coğrafi işaretli ürünleri de tanıtılıyor.

Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

“Sizin Oraların Nesi Meşhur” mottosuyla bu yıl 12’incisi düzenlenen ve 7 bölgeden yüzlerce yöresel ürünün sergilendiği Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, Antalya’da başladı. ANFAŞ-Antalya Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’da katıldı.

Fuar alanında Nevşehir standını ziyaret ederek burada Nevşehir’den gelen katılımcılarla ve ziyaretçilerle sohbet eden Savran, coğrafi işaret tescilinin önemine dikkat çekerek Nevşehir’de coğrafi işaret konusunda yapılan başarılı çalışmaları tebrik etti.

Anadolu’nun dört bir yanından gelen yüzlerce ürünü ziyaretçileriyle buluşturacak olan Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX, 05 Kasım 2023 tarihine k