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Yontar’dan Çorlu tren kazası açıklaması

GÜNDEM 25.02.2024, 13:24
Yontar’dan Çorlu tren kazası açıklaması

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar Çorlu tren kazası ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar açıklamasında 2018 yılında Çorlu’da meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin de yaralandığı tren katliamına ilişkin dava yaklaşık 5,5 yıldır Ülkemizin ve Tekirdağ’ımızın gündemini meşgul ettiğini anımsattı.

"Ülkemizi yasa boğan bu elim kazadan hemen sonra yetkililer, kazanın sebebini aşırı yağışa bağlayarak neredeyse bir doğal afet gibi göstermek istediler" diyen CHP'li Milletvekili Nurten Yontar, "Cumhuriyet Halk Partisi tarafından uzmanlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmelerin ardından hazırlanan raporda, Hattaki menfezlerle ilgili bakım ihalesinin kısa bir süre önce ödenek tahsisinin gecikmesi nedeniyle iptal edilmiş olması, Demiryollarındaki yapım ve bakım aşamalarında mühendislik biliminin hiçe sayılması, Denetimsizlik gibi sorunlar olarak öne plana çıkmıştı. Daha sonra hazırlanan Bilirkişi Raporu, yeterli yol bekçisinin olmadığını, aşırı yağışlar karşısında gerekli önlemlerin alınmadığını, altyapının üst yapı ile uyumsuz olduğunu kayıtlara geçirmiştir" diyerek, bundan önceki davalarda haklarında kamu davası açılan bazı TCDD görevlilerine,  “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak” suçlamalarından 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığını anlattı.

Kazada sorumlulukları bulunduğunu anlaşılan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü'ndeki 9 görevli hakkında da “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” ve “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak” suçlarından Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı kaydedilirken, 17. duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, 3 sanık hakkında tutuklama talep etti. Söz konusu davanın 18. duruşması 24 Ocak 2024 tarihinde görüldü ve orada da bir sonuç alınamayıp dava önümüzdeki hafta Perşembe günü olan 29 Şubat 2024 tarihine ertelendiğini kaydetti.

Yazılı açıklamada Milletvekili Yontar şunları kaydetti:

"Davanın 18. Duruşmasında söz alan bir sanık avukatının ölen vatandaşlarımız için kullandığı “telef”  sözü, mahkeme salonunda bulunan herkesin tepkisini çekmiştir. Bunun üzerine avukat ayağa kalkarak özür dilemek zorunda kalmıştır. Yaşanan bu süreçlerde dava artık öyle bir noktaya gelmiştir ki nerdeyse vatandaşlarımız “trene bindikleri için” suçlu sayılacaklardır. Yaklaşık 5,5 yıl önce olan kazada bir arpa boyu yol alınamaması, kazada yakınını kaybeden insanları da isyan etme noktasına getirdi. Tüm sorumlular ve kazaya sebep olan nedenler ve eksiklikler ortaya çıkarılmasına rağmen, TCDD'de üst düzey görev yapan hiçbir yöneticinin yargılanmadığı davaya artık, yalnızca acılı aileler değil hiç kimse inanmamaktadır. Acılı ailelerin adalet beklentileri yine ve her duruşmada olduğu gibi boşa çıkmıştır. Son olarak Resmi Gazetede yayınlanan karara göre, Çorlu tren faciasından 14 ay sonra TCDD’nin genel müdürüyken görevden alınan Veysi Kurt, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yeniden eski görevine getirilmiştir. Sanık koltuğunda oturması gerekenlerin Genel Müdür koltuğunda oturması hususunu ise kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.”

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