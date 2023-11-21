'Yolyemezler'de 'Kafes'lendi!

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı Kafes Operaysonlarının 14'üncüsü kapsamında 'Yolyemezler' grubu olarak bilinen organize suç örgütü de çökertildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İstanbul Merkezli Diyarbakır ve Balıkesir’de eş zamanlı düzenlenen "KAFES-14" operasyonlarının detaylarını paylaştı.

Operasyon kapsamında “YOLYEMEZLER” grubu olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, operasyonda 19 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

Organize suç örgütünün; Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Mala Zarar Verme, Yağma, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama, 6136 SKM, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması suçları işledikleri tespit edilirken, operasyon kapsamında, 11 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 2 adet otomatik tabanca, 23 adet şarjör, 900 adet değişik çaplarda fişek, 1 adet çelik yelek, 15 adet kar maskesi, 2 adet gps takip cihazı, Muhtelif miktarda uyuşturucu, 8 adet sanal bahiste kullanıldığı değerlendirilen bilgisayar ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1726966632960888965

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Organize Suç Örgütlerine, Zehir Tacirlerine, Halkımızın Huzurunu Bozanlara Hayatı Dar Edeceğiz. Nefeslerini Keseceğiz!. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Operasyonlar devam ettiği öğrenildi.