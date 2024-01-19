Bursa'da Yenişehir 100. Yıl İlkokulu öğrencileri, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’yı okul bahçesinde el sallayarak tarihi görev için uzaya yolcu ettiler.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA)- İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, dün gece, saat 00.49’da AxiomMisslon 3 (AX-3) görevi için uzaya çıktı.

Gezeravcı’yı uğurlayanlar arasında Bursa Yenişehirli öğrenciler de vardı.

Yenişehir 100. Yıl İlkokulu öğrencileri, “Yolun Açık olsun Alper Abi!” diye seslenip el salladıkları Gezeravcı’ya destek videosu yayımladılar.

Yenişehir Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, “100. Yıl İlkokulumuz, ülkemizin bu tarihi anına gurur ve heyecanla tanıklık ederken bir video ile hep birlikte güçlü bir Türkiye için “Yolun Açık olsun Alper Abi!” destek videosu @guhemas sayfasında paylaşıldı” dedi.

Büyük gün geliyor!????✨17 Ocak’ta Türkiye’nin ilk astronotu uzaya gidiyor! ???? Heyecanlı ve gururlu olduğumuz bugün çocuklardan da ilk Türk astronota bir mesaj var: ????“İyi Yolculuklar Alper Abi ????‍????”@mfatihkacir @tuajans @TURKastro pic.twitter.com/9OSWbFVwgz— GUHEM Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (@guhemas) January 12, 2024